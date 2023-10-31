Обсуждена повестка сотрудничества между Азербайджаном и ОАЭ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 31 октября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с Президентом Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) Шейхом Мохаммедом бен Заидом Аль Нахайяном в рамках официального визита в ОАЭ.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, обсуждены вопросы текущей повестки сотрудничества между двумя странами, а также региональная и международная ситуация.

В ходе встречи была подчеркнута важность политического диалога на высоком уровне в расширении повестки сотрудничества между Азербайджаном и ОАЭ.

С удовлетворением было отмечено, что за период с момента установления дипломатических отношений две страны приложили усилия для развития отношений сотрудничества, основанных на принципах исламской солидарности, дружбы и братства.

В ходе встречи была подчеркнута необходимость продолжения нынешней многоплановой образцовой программы сотрудничества между Азербайджаном и ОАЭ, дальнейшего углубления сотрудничества в таких областях, как туризм, образование и высокие технологии.

В ходе встречи состоялся также обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.