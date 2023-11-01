В Нахчыване создано министерство цифрового развития и транспорта

БАКУ/Trend/ – 31 октября заместитель председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Анар Ибрагимов подписал распоряжение о создании министерства цифрового развития и транспорта Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает в среду Trend, согласно распоряжению, министерство связи и новых технологий Нахчыванской Автономной Республики и публичное юридическое лицо "Государственная транспортная служба Нахчыванской Автономной Республики" были объединены и на их основе создано министерство цифрового развития и транспорта Нахчыванской Автономной Республики.

Кабинет министров Нахчыванской Автономной Республики в течение двух месяцев должен подготовить и представить Верховному Меджлису проект Положения о министерстве цифрового развития и транспорта Нахчыванской Автономной Республики, предложения по структуре министерства и общей численности сотрудников, обеспечить гармонизацию нормативных правовых актов Кабинета министров Нахчыванской Автономной Республики и довести до сведения Верховного Меджлиса, а также решить другие вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.