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Глава МИД Германии совершит визит в Азербайджан

Политика Материалы 1 ноября 2023 17:12 (UTC +04:00)
Глава МИД Германии совершит визит в Азербайджан

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ/Trend/ - Глава МИД Германии Анналена Бербок совершит визит в Азербайджан, сообщил в среду Trend дипломатический источник.

Как сказал собеседник агентства, визит состоится 4 ноября.

По сообщениям СМИ, Бербок также посетит Армению.

Отметим, что договорно-правовая база между Азербайджаном и Германией достаточно широка. В этой сфере на сегодняшний день подписано 77 документов и на рассмотрении находится 7 проектов документов.

За последние 30 лет экономические отношения между двумя странами достигли высокого уровня. В Азербайджане зарегистрировано более 200 немецких компаний, около 170 являются членами азербайджано-германской торговой палаты. Эти компании работают в таких сферах, как энергетика, промышленность, сельское хозяйство, транспорт, связь, строительство, банковское дело, страхование, торговля.

Товарооборот между Азербайджаном и Германией в 2022 году составил более $1,25 миллиарда, из которых $591,3 миллиона пришлось на азербайджанский экспорт, а $663,5 миллиона - на импорт. За последний год Германия заняла 8-е место в общем объёме внешней торговли Азербайджана.

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