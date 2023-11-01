Обсуждены вопросы военного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 1 ноября министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов принял находящуюся с официальным визитом в нашей стране делегацию во главе с командующим Сухопутными войсками Вооружённых Сил Исламской Республики Пакистан генералом Асимом Муниром.

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

Накануне встречи пакистанская делегация посетила Аллею шехидов, где почтила светлую память сынов Родины, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана.

Затем в министерстве обороны состоялась торжественная церемония встречи. Гость прошел перед почетным караулом, прозвучали государственные гимны обеих стран и в соответствии с протоколом была оставлена памятная запись в «Книге почетных гостей».

Поприветствовав гостей, генерал-полковник З.Гасанов выразил удовлетворение визитом делегации в Азербайджане. Министр отметил, что двустороннее и трехстороннее военное сотрудничество между Азербайджаном, Пакистаном и Турцией основано на дружественных и братских отношениях. Было рассказано о реформах, проводимых в Азербайджанской Армии под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Ильхама Алиева.

Поблагодарив за оказанное гостеприимство, генерал А.Мунир выразил соболезнования в связи с шехидами, отдавшими жизнь во имя суверенитета Азербайджана.

Была отмечена важность подобных встреч в развитии военного сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном. Гость подчеркнул необходимость проведения переговоров и расширения связей между штабами армий двух стран.

На встрече были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других областях.

Затем состоялась встреча первого заместителя министра обороны – начальника Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковника Керима Велиева с пакистанской делегацией.

На встрече, состоявшейся в Генеральном штабе, было подчеркнуто, что военное сотрудничество и стратегическое партнерство между Азербайджаном и Пакистаном развиваются по восходящей линии. Была отмечена важность повышения интенсивности проведения совместных двусторонних и трехсторонних учений.

Затем в штабе ВВС состоялась встреча пакистанской делегации с заместителем министра обороны – командующим ВВС генерал-лейтенантом Рамизом Таировым. Стороны провели обстоятельный обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

В заключение состоялась церемония взаимного вручения подарков.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!