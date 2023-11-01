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МИД об обнародованном в качестве документа ООН обращении Президента Ильхама Алиева к участникам международной конференции

Политика Материалы 1 ноября 2023 19:24 (UTC +04:00)
МИД об обнародованном в качестве документа ООН обращении Президента Ильхама Алиева к участникам международной конференции

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Обращение Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева к участникам прошедшей 20 октября в Баку международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость" распространено в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.

Об этом Trend сообщили в среду в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Было подчеркнуто, что в обращении в качестве отрадного факта отмечено участие в конференции в Баку представителей 14 стран, представляющих разные континенты, а также территорий, борющихся за справедливость, осуждение ими политики колониализма, который все еще имеет место в XXI веке, и систематическая и последовательная работа по устранению этого явления.

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