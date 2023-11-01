МИД об обнародованном в качестве документа ООН обращении Президента Ильхама Алиева к участникам международной конференции (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Обращение Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева к участникам прошедшей 20 октября в Баку международной конференции "Неоколониализм: нарушение прав человека и несправедливость" распространено в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.

Об этом Trend сообщили в среду в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Было подчеркнуто, что отрадно, что представители 14 стран, расположенных на различных континентах, и территорий, борющихся за справедливость, собрались в Баку, чтобы осудить политику колониализма, которая, к сожалению, все еще проводится в XXI веке, а также организовать и реализовать систематические и последовательные усилия по ее искоренению. Принимая председательство страны в Движении неприсоединения, Президент Азербайджанской Республики заявил, что будет строить свои приоритеты и деятельность на исторических Бандунгских принципах, и было отмечено, что одним из вопросов, обсуждавшихся на Бандунгской конференции, являлась борьба с колониализмом. Было доведено до внимания, что, несмотря на то, что со времени проведения Бандунгской конференции прошло почти 70 лет, одной из стран, все еще поддерживающих колониализм, является Франция, та самая Франция, которая оккупировала десятки стран в Африке, Юго-Восточной Азии, Тихоокеанском регионе, Латинской Америке, разграбила их богатства, подвергала их народы угнетению в течение многих лет, совершила на этих территориях многочисленные военные преступления и преступления против человечности, французские вооруженные силы подвергли геноциду сотни тысяч мирных жителей по признаку их этнической и религиозной принадлежности.

Подчеркивается, что Франция является одной из стран мира, которая использовала больше всего мин, и только на территории Алжира она заложила более 5 миллионов мин. В результате этого Алжир, как и Азербайджан, занимает одно из первых мест в мире среди стран, в наибольшей степени страдающих от взрывов мин. Отмечается, что в этом списке сразу за Францией идет ее близкий союзник - Армения. Всего за три года жертвами мин, заложенных Арменией на бывших оккупированных территориях Азербайджана, стали около 340 азербайджанцев. Одной из причин столь тесной связи между Францией и Арменией является используемая ими практика применения минного террора.

Доводится до внимания, что несмотря на то, что прошли века, это мышление сохранилось, порождая новые позорные проявления французского колониализма, а население заморских территорий, представители которого собрались на этой конференции, уже много лет ведут борьбу за независимость. Франция, не отказывающаяся от своего традиционного колониализма, игнорирует чаяния и права людей, проживающих в заморских сообществах и на территориях за пределами Европы, в регионах Тихого океана и Атлантики, и всеми силами старается помешать воплощению этих чаяний в жизнь.

Подчеркивается, что во Французской Гвиане природные ресурсы были разграблены, а 90% ее земель принадлежат Франции, на Мартинике и в Гваделупе коренное население подвергается ассимиляции путем подпольного и незаконного заселения, Франция отказывается признать суверенитет Союза Коморских островов над островом Майотта, а в Новой Каледонии был проведен референдум без участия половины населения, в результате чего народ Новой Каледонии лишен права на независимость. Франция, отвергающая концепцию этнических меньшинств и запретившая корсиканский язык, одновременно пытается позиционировать себя в качестве "защитника национальных меньшинств" в нашем регионе.

Отмечено, что параллельно с неоколониалистскими тенденциями, по всей Франции наблюдается широкое распространение расизма и исламофобии, а французские власти, которые все еще не справляются с тревожными и опасными тенденциями в своей стране, пытаются поучать другие страны и вмешиваться в их внутренние дела. Франция, которая должна стыдиться своей колониальной истории, изобилующей кровавыми преступлениями, вместо того чтобы раскаяться в совершенных ею зверствах, рассказывает о вымышленных "этнических чистках" в других странах, злоупотребляет своим статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН, чтобы проводить предвзятую и необъективную политику, и участвует в геополитических интригах в различных регионах.

Отмечается, что ярким проявлением деятельности Азербайджана в качестве председателя Движения неприсоединения в данном контексте является участие в совещании на уровне министров, состоявшемся 6 июля 2023 года в Баку в рамках председательства Азербайджана в Движении неприсоединения, затем в заседании Генеральной Ассамблеи 22 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, а также в мероприятии в Баку, посвященном столь актуальной для человечества теме борьбы против колониализма, его последствий и неоколониализма.

Было подчеркнуто, что чрезвычайно важно привлечь внимание международного сообщества к проблеме борьбы с неоколониализмом на всех возможных платформах. В этой связи следует дополнительно активизировать деятельность Четвертого комитета (политические вопросы и вопросы деколонизации) Генеральной Ассамблеи ООН, говорится в заявлении МИД.

С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.

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