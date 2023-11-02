В парламенте Азербайджана проходят обсуждения госбюджета

БАКУ/Trend/ – На сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламента) по экономической политике, промышленности и предпринимательству вынесен на обсуждение проект Закона Азербайджанской Республики "О Государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год".

Как сообщает в четверг Trend, в заседании принимают участие председатель комитета Таир Миркишили, министр экономики Микаил Джаббаров, министр финансов Самир Шарифов, председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов, председатель Центрального банка Талех Кязимов, исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики Исрафил Мамедов, председатель Государственного таможенного комитета Шахин Багиров и другие гости.

Отметим, что доходы государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год составят 34 173 000 манатов, расходы - 36 763 000 манатов (в том числе централизованные доходы - 33 399 895 манатов, местные доходы - 773 105 манатов, централизованные расходы - 35 980 547 манатов, местные расходы - 35 980 782 453 манатов).