Стало известно число азербайджанцев, которые смогут покинуть сектор Газа

БАКУ /Trend/ – Из сектора Газа будут выведены 8 азербайджанцев.

Об этом сказал в четверг в ответ на запрос Trend начальник Управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Напомним, что 2 ноября пограничная служба сектора Газа опубликовала список с именами около 600 человек, которые смогут покинуть Газу через пункт пропуска "Рафах" на границе с Египтом. Из 596 иностранных граждан в списке 400 являются гражданами США. В списке также граждане Азербайджана, Бельгии, Бахрейна, Нидерландов, Венгрии, Швейцарии и Южной Кореи.

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