Задержан террорист Мадат Бабаян, подозреваемый в Ходжалинском геноциде (ФОТО/ВИДЕО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Продолжаются расследования террористических актов и других тяжких преступлений, совершенных армянскими незаконными вооруженными формированиями на территории Азербайджанской Республики.

Как сообщили в четверг Trend в Службе государственной безопасности Азербайджана, в результате проведенных ВС Азербайджана в Карабахе в сентябре 2023 года антитеррористических мероприятий локального характера, на территории села Гозлукёрпю Кяльбаджарского района был задержан и разоружен Бабаян Мадат Аракели, имевший при себе автомат "AKM". Бабаян подозревается в совершении террористических актов с целью разжигания национальной вражды в составе организованного отряда незаконных вооруженных формирований, а также в совершении Ходжалинского геноцида.

В ходе следствия Мадат Бабаян в своих показаниях, среди прочего, отметил, что в феврале 1992 года был участником совершения Ходжалинской резни. 24 февраля 1992 года он в составе армянских вооруженных формирований, состоящих из армян-жителей сел Чапар, Гозлу и Гозлукёрпю, возглавляемых полковником-лейтенантом Вооруженных сил Армении Аркадием Шириняном, участвовал в объединении в селе Тезебина Ходжалинского района с другими армянскими боевиками - жителями сел Яйычы, Хейвалы и Зейлик Кяльбаджарского района для уничтожения азербайджанского мирного населения в соответствии с заранее составленным планом. Направившись из Ханкенди в направлении Ходжалы, около 23:00 25 февраля 1992 года армянские боевики устроили засаду и убили более чем 150 безоружных гражданских лиц (большая часть из них - женщины, дети и старики), бежавших в сторону Аскеранского района. Все жители были расстреляны на месте из автоматического оружия.

26 февраля 1992 года Мадат Бабаян, собирая трупы азербайджанцев, заметил как Вамик Петросян, Ширин Ширинян и другие члены банды, совершили оскорбительные действия над телами убитых, а также захватили в плен более 100 мирных жителей Ходжалы.

Мадат Бабаян также сообщил, что 26 февраля 1992 года он вместе с армянскими вооруженными формированиями, находившимися в Ходжалы, участвовал в установлении вооруженного поста на перекрестке Ходжалы-Баллыджа-Ханкенди в направлении Ханкенди. Целью являлось обеспечение сокрытия фактов грабежа имущества, принадлежащего азербайджанцам, и массовых убийств, совершенных в городе. Три дня спустя, во время несения им службы на данном посту, на трех грузовых автомобилях были доставлены и сброшены в выкопанные ямы на территории левого берега реки Гаргарчай (примерно в 400 метрах от поста) тел азербайджанцев, убитых в Ходжалы. Задержанный также сообщил о грабежах, совершенных в феврале-марте 1992 года в Ходжалы.

При проверке показаний во время проведения следственного действия, Мадат Бабаян, наряду с предоставлением подробной информации, наглядно указал места совершения преступных действий в отношении гражданского населения. Кроме того, он указал места в селе Гозлукёрпю, где он лично похоронил тела азербайджанцев, захваченных в плен и незаконно удерживаемых в школе села, которые погибли в результате жестокого обращения и пыток. В настоящее время проводятся комплексные расследования упомянутых и других связанных с ними преступлений.

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