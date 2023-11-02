Россия готова в ближайшее время организовать встречу глав МИД Азербайджана и Армении - Захарова

БАКУ /Trend/ - Россия готова в ближайшее время организовать в Москве трехстороннюю встречу министров иностранных дел РФ, Азербайджана и Армении.

Как передает Trend, об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге.

"Хочу вновь переподтвердить, что в ближайшее время мы готовы организовать в Москве трехстороннюю встречу министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении", - сказала Захарова

Она подчеркнула, что Москва приветствует любые контакты, которые способствуют снятию напряженности между Азербайджаном и Арменией.

"Дорожной картой нормализации двусторонних отношений остается комплекс трехсторонних договоренностей, которые были приняты в период с 2020 по 2022 годы. Это включает подписание мирного договора между двумя странами, разблокировку экономических, транспортных связей на Южном Кавказе", - добавила она.

Напомним, что ранее в рамках встречи в формате "3+3" в Тегеране состоялся разговор между главами МИД Азербайджана и Армении.

В ходе встречи в формате "3+3" в Тегеране на уровне министров иностранных дел Азербайджана, России, Турции, Ирана, Армении обсуждалось развитие регионального сотрудничества (политического, экономического, в сфере безопасности, транзита, энергетики и т.д.).

Одной из основных целей встречи, проводимой в формате "3+3", являлось решение региональных проблем без участия стран вне региона.