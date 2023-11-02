Победа Азербайджана имеет большое значение для всего тюркского мира - Мехмет Юдже

БАКУ /Trend/ – Победа Азербайджана в 44-дневной войне, отмечаемая 8 ноября, имеет большое значение как для Азербайджана, так и для всего тюркского мира.

Об этом в четверг сказал Trend декан факультета экономики тюркского мира UNEC, профессор университета Улудаг Мехмет Юдже.

Он отметил, что несмотря резолюции ООН по Карабаху, Армения, опираясь на западные государства, игнорировала эти резолюции. Минская группа ОБСЕ, созданная для решения карабахской проблемы, 30 лет ничего для этого не делала. Армению открыто поддержал сопредседатель Минской группы ОБСЕ - Франция. Запад предпочел молчать о преступлениях Армении. Азербайджан решил карабахскую проблему собственными силами. Вторая Карабахская война, начавшаяся в 2020 году в результате провокаций, совершенных Арменией, завершилась победой Азербайджана, страна вернула свои земли.

Юдже добавил, что победа в 44-дневной войне является для Азербайджана также источником национальной гордости.

"Многолетним страданиям азербайджанского народа пришел конец, страна восстановила свою территориальную целостность. Кроме того, эта победа привела к формированию новой геополитической ситуации в регионе Южного Кавказа. Также, на мой взгляд, одним из наиболее важных моментов в этом контексте является формирование Организации тюркских государств", - добавил Мехмет Юдже.

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