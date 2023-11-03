Поздравляю Президента Ильхама Алиева и весь азербайджанский народ с восстановлением территориальной целостности - Касым-Жомарт Токаев

АСТАНА /Trend/ - Поздравляю Президента Ильхама Алиева и весь азербайджанский народ с восстановлением территориальной целостности.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на 10-м саммите глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Астане.

"Ваша страна восстановила свою территориальную целостность и вступила в новую эпоху развития. Этот исторический шаг был осуществлен в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и резолюцией Совета Безопасности", - подчеркнул он.

Токаев также упомянул, что на данный момент в рамках организации уже проделана большая работа.

"У нас есть конкретные достижения. Совет сотрудничества тюркоязычных государств, созданный по инициативе Казахстана, сегодня стал полноценной международной организацией. Был одобрен документ под названием "Перспективы тюркского мира – 2040". Самое главное, мы укрепили единство братских стран, продемонстрировав всему миру приверженность нашим общим ценностям. Мы исполняем волю наших предков и укрепляем сотрудничество тюркских стран. Теперь цель состоит в том, чтобы сохранить наше единство, основанное на взаимном доверии и братстве, и передать его следующим поколениям. Тюркский мир на равных взаимодействует с глобальными державами. Другие государства теперь считаются с ключевыми установками нашей организации. Поэтому расширение взаимодействия между тюркскими народами является для всех нас общей задачей", - добавил президент Казахстана.

Напомним, что сегодня в Астане начал работу юбилейный 10-й саммит глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).

В рамках мероприятия ожидается подписание многосторонних документов в сфере чрезвычайных ситуаций и метрологии. Кроме того, будут подписаны совместный план действий по реализации программы транспортного сообщения ОТГ, а также Астанинский акт и Декларация Астанинского саммита.

По итогам саммита председательство в ОТГ перейдет от Узбекистана к Казахстану.

Отметим, что в 2023 году Узбекистан председательствует в ОТГ. Начало председательства было ознаменовано Самаркандским саммитом ОТГ, прошедшим под лозунгом “Новая эра тюркской цивилизации: на пути к общему развитию и процветанию” в ноябре прошлого года.