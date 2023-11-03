Азербайджан добивается колоссальных успехов под руководством Президента Ильхама Алиева - Шавкат Мирзиёев

АСТАНА /Trend/ - Азербайджан добивается колоссальных успехов под руководством Президента Ильхама Алиева.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на 10-м саммите глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Астане.

"Дружественный народ Азербайджана занимает особое место в тюркском мире, пользуется большим уважением и авторитетом. В последние годы азербайджанский народ под руководством Президента Ильхама Алиева добился колоссальных успехов, восторжествовала историческая справедливость, достигаются весомые результаты в превращении Карабаха в неотъемлемую часть страны, в территорию созидания. Побывав в августе в Шуше и Физули, я лично стал свидетелем широкомасштабной созидательной работы возведения современной инфраструктуры, восстановления разрушенных объектов культурного наследия. Еще раз от души поздравляю азербайджанский народ с великой победой, с полным восстановлением территориальной целостности страны", - сказал он.

Напомним, что сегодня в Астане начал работу юбилейный 10-й саммит глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).

В рамках мероприятия ожидается подписание многосторонних документов в сфере чрезвычайных ситуаций и метрологии. Кроме того, будут подписаны совместный план действий по реализации программы транспортного сообщения ОТГ, а также Астанинский акт и Декларация Астанинского саммита.

По итогам саммита председательство в ОТГ перейдет от Узбекистана к Казахстану.

Отметим, что в 2023 году Узбекистан председательствует в ОТГ. Начало председательства было ознаменовано Самаркандским саммитом ОТГ, прошедшим под лозунгом “Новая эра тюркской цивилизации: на пути к общему развитию и процветанию” в ноябре прошлого года.