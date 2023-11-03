Президент Ильхам Алиев: Азербайджан вложил в экономику тюркских государств инвестиции в размере свыше 20 миллиардов долларов.

АСТАНА/Trend/ – Азербайджан вложил в экономику тюркских государств инвестиции в размере свыше 20 миллиардов долларов США. Основную часть составляют инвестиции, вложенные в Турцию.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 3 ноября во время выступления на 10-м саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Астане, проходящем под девизом "Тюркский век".

Подчеркнув, что между нашими странами начался процесс создания совместных инвестиционных фондов, глава государства сообщил, что созданы Азербайджано-узбекский инвестиционный фонд и Азербайджано-кыргызский фонд развития.

"По сравнению с соответствующим периодом 2022 года, в январе-сентябре 2023 года товарооборот Азербайджана с тюркскими государствами вырос на 40 процентов", - добавил Президент Ильхам Алиев.