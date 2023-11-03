Количество направлений сотрудничества в рамках ОТГ достигло 30 - Кубанычбек Омуралиев

АСТАНА /Trend/ - Количество направлений сотрудничества в рамках ОТГ достигло 30.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал генеральный секретарь Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбек Омуралиевна 10-м саммите глав государств ОТГ в Астане.

"С момента создания ОТГ, количество направлений сотрудничества организации увеличилось, и за последние пару лет достигло 30 сфер. В то же время мы обращаем внимание не только на количество, но и качество реализуемых инициатив. Успех организации связан с эффективной реализацией инициатив наших лидеров. Организация провела 47 мероприятий в 2021 году и 62 в 2022 году. И только за последние 11 месяцев всего 110 мероприятий было проведено при поддержке наших государств в таких сферах, как политика, торговля, экономика, транспортная сфера, ИКТ, таможенное сотрудничество, безопасность и образование. Все эти действия помимо практической важности также вносили вклад в расширение Тюркского сотрудничества в целом и в соответствии с видением Тюркского мира 2040. В рамках такого контекста, и с учетом решений, принятых на высоком уровне по усилению работы секретариата и анализа реализации решений с 2015 года, в результате, сферы инвестиций, логистики, транспорта, коммуникации, энергетического сектора и другие приоритетные сектора были определены и признаны в качестве двигателей для экономического развития", - сказал он.

Напомним, что сегодня в Астане начал работу юбилейный 10-й саммит глав государств Организации тюркских государств (ОТГ).

В рамках мероприятия ожидается подписание многосторонних документов в сфере чрезвычайных ситуаций и метрологии. Кроме того, будут подписаны совместный план действий по реализации программы транспортного сообщения ОТГ, а также Астанинский акт и Декларация Астанинского саммита.

По итогам саммита председательство в ОТГ перейдет от Узбекистана к Казахстану.

Отметим, что в 2023 году Узбекистан председательствует в ОТГ. Начало председательства было ознаменовано Самаркандским саммитом ОТГ, прошедшим под лозунгом “Новая эра тюркской цивилизации: на пути к общему развитию и процветанию” в ноябре прошлого года.