Джейхун Байрамов выступил на заседании глав МИД ОТГ (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 3 ноября 2023 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов выступил на заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщили в пятницу Trend в МИД Азербайджана, в ходе своего выступления Джейхун Байрамов подчеркнул, что укрепление связей с государствами-членами ОТГ во всех сферах является одним из основных приоритетов внешней политики Азербайджана.

Он отметил, что осуществляемые на различных уровнях контакты между тюркскими странами и визиты, а также взаимная поддержка во всех плоскостях служат развитию сотрудничества.

По словам министра, тюркское единство сыграет важную роль в формировании новой архитектуры международной безопасности, которая возникнет в условиях устранения нынешних угроз и вызовов.

Наряду с ростом международного авторитета и экономического потенциала стран-членов и стран-наблюдателей ОТГ, было отмечено, что после Нахчыванского саммита 2009 года возросло и значение организации на международном уровне.

Кроме того, было подчеркнуто, что Азербайджан придает особое значение деятельности TЮРКПА, ТЮРКСОЙ, Тюркской академии, Международного фонда тюркской культуры и наследия и Тюркского инвестиционного фонда, действующих во взаимосвязи с ОТГ.

Напомнив, что в своем выступлении на Пятой консультативной встрече глав государств Центральной Азии Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев уделил особое внимание транспортным вопросам, министр Джейхун Байрамов отметил наличие значительного потенциала для более эффективного развития отношений между тюркскими странами в области транспорта и коммуникаций. В этой связи он заявил, что правильное использование возникших в регионе новых возможностей послужит достижению больших успехов.

Доведя до внимания, что тема 10-го Саммита "TURKTIME! – Traditions (традиции), Unification (объединение), Reforms (реформы), Knowledge (знания), Trust (доверие), Investments (инвестиции) и Mutual Energy (взаимная энергия)" выбрана в соответствии с сегодняшними реалиями, глава МИД Азербайджана указал на необходимость принятия совместных эффективных мер для увеличения и диверсификации торгового оборота между тюркскими странами, упрощения и совершенствования транзитных процедур в рамках транспортно-коммуникационных коридоров, а также регулирования тарифных вопросов путем координации.

Министр подчеркнул, что создание транспортной инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана имеет особое значение с точки зрения запуска новой транспортной артерии по Среднему коридору и наряду с укреплением регионального мира и безопасности будет способствовать полной реализации транзитного потенциала тюркских стран в целом.