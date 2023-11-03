Армения должна выполнить все взятые на себя обязательства - Эрдоган (Дополнено)

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АСТАНА /Trend/ - Армения должна выполнить все взятые на себя обязательства.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на 10-м саммите глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Астане.

"Азербайджан положил конец 30-летней оккупации после Отечественной войны. Мы испытываем огромную гордость и радость от этой исторической победы.

С победой Азербайджана мы еще на один шаг приблизились к миру и стабильности в регионе. Оценка открывающегося окна возможностей - наше самое большое желание", - добавил Эрдоган.