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Делимитация границы между Арменией и Азербайджаном является двухсторонним процессом - вице-премьер РФ

Политика Материалы 3 ноября 2023 17:26 (UTC +04:00)
Делимитация границы между Арменией и Азербайджаном является двухсторонним процессом - вице-премьер РФ

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Делимитация границы между Арменией и Азербайджаном – это двухсторонний вопрос.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал журналистам вице-премьер Российской Федерации (РФ) Алексей Оверчук в кулуарах XVI Веронского Евразийского экономического форума в Самарканде.

"Сопредседателями в этом вопросе являются вице-премьеры Армении и Азербайджана. Что касается участия и роли России в этом процессе, то мы всегда готовы оказать поддержку в предоставлении документов, в том числе и картографических, которые есть у российской стороны", - отметил он.

Оверчук подчеркнул, что формально существует рабочая группа по разблокировке коммуникаций.

"Текст совместного заявления о начале строительства железной дороги через Мегри в значительной степени готовности тоже существует. Что касается непосредственно строительства дороги, то Азербайджан уже начал строительство автомобильной дороги через территорию Ирана в обход территории Армении. Насколько нам известно, также подписан меморандум между Азербайджаном и Ираном о строительстве железной дороги через территорию Ирана в обход территории Армении", - добавил он.

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