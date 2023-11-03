Страны ОТГ подтвердили готовность продолжать вносить вклад в восстановление освобожденных территорий Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Страны ОТГ подтвердили свою готовность продолжать вносить вклад в восстановление освобожденных территорий Азербайджана.

Как передает Trend, это следует из декларации, принятой по итогам 10-го юбилейного саммита Организации тюркских государств под девизом «Тюркский век», прошедшего сегодня в Астане.

«Приветствуем полное восстановление суверенитета Азербайджанской Республики в результате локальных антитеррористических мероприятий 19-20 сентября 2023 года, подтверждаем свою поддержку усилиям правительства Азербайджанской Республики по реинтеграции и выражаем признательность за поддержку, оказанную до настоящего времени государствами-членами работам по постконфликтному восстановлению и реконструкции в Азербайджане, вновь заявляем о своей готовности продолжать вносить вклад в достижение этой цели», - говорится в документе.

Отметим, что главы государств-членов ОТГ подписали 12 документов по итогам 10-го юбилейного саммита, в том числе Астанинский акт, Декларацию 10-го саммита ОТГ