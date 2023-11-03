Заложенные Арменией мины продолжают убивать и калечить азербайджанцев - МИД

БАКУ /Trend/ - Заложенные Арменией наземные мины продолжают убивать и калечить азербайджанцев.

Об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в соцсети X, передает Trend.

"В результате взрыва мины в Тертере 24-летнему мирному жителю ампутировали ногу. С момента окончания конфликта жертвами стали 336 азербайджанцев. Необходимо принять срочные меры для искоренения этой угрозы", - говорится в публикации.

Отметим, что 3 ноября около 01:00 Али Агаларов, 1999 года рождения, житель села Борсунлу Тертерского района подорвался на противопехотной мине.В результате происшествия А.Агаларов получил ранение ноги. Его сразу же доставили в больницу.