Генсек Панъевропейского союза в Испании и азербайджанские депутаты обсудили двустороннюю повестку - совместный проект Милли Меджлиса и Baku Network (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Депутаты парламента Азербайджана Турал Гянджалиев и Севиль Микаилова провели на платформе Baku Network обсуждения с Карлосом Уриарте Санчесом - генеральным секретарем Панъевропейского союза в Испании, членом президиума Международного Панъевропейского союза, профессором права в Университете имени короля Хуана Карлоса I, сообщает в понедельник Trend.

Были обсуждены двусторонние отношения между Азербайджаном и Испанией, взаимодействие между парламентариями, позиция Европы по азербайджано-армянскому урегулированию, энергетическая безопасность и другие вопросы.

Депутат Милли Меджлиса (парламент) Севиль Микаилова отметила проблемы в отношениях Азербайджана и ЕС на политической арене.

"Мы видим, как парламенты стран ЕС принимают предвзятые резолюции. Это еще один вопрос, который можно обсудить. Эти резолюции часто существенно расходятся с реалиями на Южном Кавказе. Люди, ратующие за принятие подобных резолюций, склонны несправедливо обвинять Азербайджан в событиях, которых не происходило. Последняя резолюция испанского парламента не является исключением. Поэтому мы считаем, что очень важно разъяснить нашим европейским партнерам и коллегам в парламентах, что на Южном Кавказе нет этнических чисток. Мы призываем наших европейских коллег действовать ответственно и учитывать деликатную ситуацию между Азербайджаном и Арменией, поскольку обе страны работают над нормализацией отношений. Визит делегации в Азербайджан для ознакомления с реалиями на местах, прежде чем принимать решения, резолюции или выступать с заявлениями, был бы мудрым подходом", - сказала она.

В этом контексте профессор Санчес выразил свое разочарование некоторыми европейскими парламентариями, которые придерживаются предвзятой позиции по азербайджано-армянскому вопросу.

"Верхняя палата испанского парламента представляет различные регионы Испании и не играет существенной роли. Как было справедливо отмечено, эти документы часто утверждаются без тщательного понимания реальной ситуации. Если бы эти утверждения были правдой, то данная резолюция могла быть принята как минимум за месяц до событий в Карабахе. Скорее всего, это было сделано для того, чтобы не дать забыть о карабахском вопросе. Существует армянское лобби, пытающееся продвигать подобные резолюции в парламентах различных европейских стран. Как эксперт по вопросам Южного Кавказа я нахожу это разочаровывающим", - отметил он.

Депутат Турал Гянджалиев подчеркнул влияние дезинформации и фейковых новостей на европейских парламентариев при принятии решений, связанных с Южным Кавказом.

"Вот почему нам нужно взаимодействовать с ними, вести беседы с профессорами и нашими коллегами, парламентариями. Мы открыты для обсуждения этих вопросов, чтобы убедить их в том, что порой они принимают решения, которые контрпродуктивны и не отражают правду", - сказал он.

Также были обсуждены вопросы, связанные с сепаратизмом и территориальной целостностью - основные на повестке дня как для Азербайджана, так и для Испании.

Депутат Севиль Микаилова отметила, что опыт Азербайджана в борьбе с сепаратизмом может послужить ценным примером для Испании, которая все еще сталкивается с аналогичными вызовами.

"В настоящее время идет процесс реинтеграции населения армянского происхождения, проживающего в Карабахе, в азербайджанское общество. Успех и победа Азербайджана в XXI веке могут стать примером для тех, кто сталкивается с подобными проблемами. Поэтому я думаю, что нам следует продолжить обсуждения и поделиться нашим опытом", - добавила она.

Кроме того, было обсуждено текущее сотрудничество между Азербайджаном и ЕС в энергетическом секторе.

Депутат Севиль Микаилова подчеркнула прочные партнерские отношения Азербайджана с европейскими странами, особенно в области диверсификации поставок газа. Азербайджан подписал Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области энергетики с Европейской комиссией, а также достиг соглашений с четырьмя другими европейскими странами об экспорте углеводородов.

"Азербайджан, освободив свои территории от армянской оккупации, раскрыл значительный потенциал для развития возобновляемых источников энергии. В настоящее время Азербайджан работает над проектами по созданию "умных" городов и сел и "зеленой" экономики. Это позволит нашей стране экспортировать больше своих запасов углеводородов партнерам по ЕС, которые сталкиваются с проблемами энергетической безопасности. Усилия ЕС по увеличению импорта возобновляемых источников энергии могут быть дополнены желанием Азербайджана увеличить производство "зеленой" энергии. В ближайшем будущем мы можем стать свидетелями поставок значительных объемов "зеленой" энергии, экологически чистой электроэнергии из Азербайджана в Европу. Испания может изучить эти возможности. Я считаю, что правительство Испании могло бы выступить с инициативой сотрудничества с Азербайджаном в этой сфере", - сказала она.

Подводя итоги обсуждений, профессор Санчес подчеркнул важность общих позиций Азербайджана и Испании в двусторонних отношениях, особенно в отношении территориальной целостности.

"Необходимо поддерживать друг друга в этих важных вопросах. Азербайджан успешно восстановил свой суверенитет и территориальную целостность, однако, обсуждения этих вопросов продолжатся. Мы благодарны за поддержку Азербайджана в вопросе Каталонии и подтверждаем поддержку Испанией Азербайджана", - заключил он.

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