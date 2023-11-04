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Международные путешественники посетили Шушинскую крепость (ФОТО)

Политика Материалы 4 ноября 2023 13:56 (UTC +04:00)
Международные путешественники посетили Шушинскую крепость (ФОТО)

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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ШУША/Trend/ - Посетившие Шушу международные путешественники ознакомились с Шушинской крепостью.

Как сообщает в субботу Trend, здесь гостям рассказали об истории крепости и ее важности. Это была последняя остановка путешественников в городе Шуша, где им была предоставлена информация об освобождении азербайджанской армией города от армянской оккупации во время Второй Карабахской войны.

Отметим, что сегодня в город Шуша прибыли члены всемирно известного международного клуба путешественников "NomadMania". В состав делегации из 26 стран (США, Канада, Швейцария, Великобритания, Дания, Германия, Австрия, Польша, Финляндия, Норвегия, Испания, Венгрия, Румыния, Португалия, Сингапур, Австралия и др.) вошло около 50 известных путешественников. Группу возглавляет глава клуба "NomadMania", одна из ключевых фигур мировой элиты путешественников - Гарри Митсидис.

Помимо города Шуша, путешественники в течение трех дней посетят также Карабах, Восточный Зангезур, Физули, Ходжавенд, Агдам, Кяльбаджар, Лачин, Зангилан и Джебраил.

Нопомним, что команды основных международных сетей путешественников мира (ETIC, MTP, TCC, "NomadMania"), а также турецкого клуба путешественников Türkiyə Gəzginlər Klubu, британского "Piki Reels", шведского "Club 100" за последние 2 года 8 раз посещали Карабах и Восточный Зангезур.

Это девятый по счету аналогичный визит.

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Международные путешественники посетили Шушинскую крепость (ФОТО)
Международные путешественники посетили Шушинскую крепость (ФОТО)
Международные путешественники посетили Шушинскую крепость (ФОТО)
Международные путешественники посетили Шушинскую крепость (ФОТО)
Международные путешественники посетили Шушинскую крепость (ФОТО)
Международные путешественники посетили Шушинскую крепость (ФОТО)
Международные путешественники посетили Шушинскую крепость (ФОТО)
Международные путешественники посетили Шушинскую крепость (ФОТО)
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