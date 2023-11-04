Эльчин Амирбеков обсудил повестку двустороннего сотрудничества с замглавы МИД Италии

БАКУ /Trend/ - Представитель Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчин Амирбеков и замглавы МИД Италии Эдмондо Чириелли провели переговоры, сообщает в субботу Trend.

Стороны вновь подтвердили значимость двустороннего стратегического партнерства, которое должно быть укреплено во всех секторах.

"Италия внимательно следит за развитием событий в регионе и поддерживает процессы диалога", - говорится в публикации итальянского ведомства на странице в соцсети X.

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