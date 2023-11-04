Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Состоялась церемония выпуска «Курса подводного штурмового спецназа» (ФОТО/ВИДЕО)

Политика Материалы 4 ноября 2023 18:12 (UTC +04:00)
Состоялась церемония выпуска «Курса подводного штурмового спецназа» (ФОТО/ВИДЕО)

Читайте Trend в

Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В Н-ской части ВМФ состоялась церемония по случаю очередного выпуска «Курса подводного штурмового спецназа», сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Сначала были возложены цветы к памятнику в честь шехидов, воздвигнутому на территории воинской части, была почтена их светлая память.

На церемонии выпуска минутой молчания была почтена память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности нашей страны. В сопровождении Военного оркестра прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Командующий ВМС Азербайджана вице-адмирал Субхан Бекиров поздравил курсантов и пожелал им успехов в дальнейшей службе. Была выражена признательность турецким офицерам и всему личному составу за организацию и проведение курсов на высоком уровне, в которых также были задействованы профессиональные инструкторы братской Турции.

Отличник курса прикрепил эмблему к мокрому пню, после чего курсантам были вручены сертификаты.
Группа военнослужащих и инструкторов, отличившихся на курсе, была награждена почетными грамотами, нагрудными знаками и ценными подарками.

После завершения официальной части были продемонстрированы тактико-специальные занятия морского спецназа, состоялись показательные выступления водолазов подразделений подводного нападения и подводной обороны.

Состоялась церемония выпуска «Курса подводного штурмового спецназа» (ФОТО/ВИДЕО)
Состоялась церемония выпуска «Курса подводного штурмового спецназа» (ФОТО/ВИДЕО)
Состоялась церемония выпуска «Курса подводного штурмового спецназа» (ФОТО/ВИДЕО)
Состоялась церемония выпуска «Курса подводного штурмового спецназа» (ФОТО/ВИДЕО)
Состоялась церемония выпуска «Курса подводного штурмового спецназа» (ФОТО/ВИДЕО)
Состоялась церемония выпуска «Курса подводного штурмового спецназа» (ФОТО/ВИДЕО)
Состоялась церемония выпуска «Курса подводного штурмового спецназа» (ФОТО/ВИДЕО)
Состоялась церемония выпуска «Курса подводного штурмового спецназа» (ФОТО/ВИДЕО)
Состоялась церемония выпуска «Курса подводного штурмового спецназа» (ФОТО/ВИДЕО)
Состоялась церемония выпуска «Курса подводного штурмового спецназа» (ФОТО/ВИДЕО)
Состоялась церемония выпуска «Курса подводного штурмового спецназа» (ФОТО/ВИДЕО)
Состоялась церемония выпуска «Курса подводного штурмового спецназа» (ФОТО/ВИДЕО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости