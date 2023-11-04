Я всегда говорила, что Карабах является территорией Азербайджана - глава МИД Германии

БАКУ /Trend/ - Я всегда говорила, что Карабах - это территория Азербайджана.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

"Германия всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана. Азербайджанцы должны вернуться на свои земли", - сказала немецкий министр.

Отметим, что это первый визит Анналены Бербок в Азербайджан. Ранее она посетила с официальным визитом Ереван.

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