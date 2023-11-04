Министр иностранных дел Германии сделала лживое заявление в Баку

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сделала лживое заявление на пресс-конференции в МИД в ходе своего визита в Азербайджан.

Как сообщает Trend, на вопрос о том, встречалась ли она с азербайджанскими вынужденными переселенцами и беженцами во время своего визита в Азербайджан, министр предпочла дать лживый ответ.

Отвечая на вопрос, глава МИД подробно описала свою встречу с армянами, переселившимися из Карабаха в Армению, а после того как министр иностранных дел Азербайджана напомнил ей о сути вопроса, сказала, что у нее сегодня состоялась встреча в Баку с лицами, переехавшими из Армении.

По информации, полученной из достоверных источников, на самом деле министр иностранных дел Германии сослалась на встречу с некоторыми представителями гражданского общества в одном из бакинских ресторанов.

Согласно полученной информации, хотя главе МИД Германии было предложено встретиться с беженцами и вынужденными переселенцами, она отказалась от этой встречи.

Немецкий министр должна понимать, что встреча с ними была важна для понимания страданий азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев на протяжении более 30 лет, а также то, что лживые заявления не оказывают положительного влияния на двусторонние отношения между Азербайджаном и Германией.