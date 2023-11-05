Требуем от германской стороны соблюдения принципов прозрачности - Община Западного Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на состоявшейся 4 ноября в Баку пресс-конференции сообщила, что в тот же день в рамках визита в Азербайджан провела встречу с азербайджанцами, изгнанными из Армении.

Как передает Trend, Община Западного Азербайджана прокомментировала это заявление министра иностранных дел Германии.

«Община заявляет, что никаких запросов от германской стороны к Общине по поводу такой встречи не поступало, и в Общине нет никакой информации о проведении встречи.

Какая-либо информация об этой встрече, кроме той, которую сообщила министр сказала на пресс-конференции, отсутствует. Серьезные вопросы вызывает тот факт, что не разглашается ни информация о лицах, о которых сообщалось в ходе встречи, и ни содержание проведенного обмена мнениями.

Это вызывает вопросы и потому, что немецкая сторона, а также армянская пресса распространили подробные репортажи, в том числе видеозаписи, о встрече, проведенной госпожой Бербок накануне, во время визита в Армению, с армянами, переселившимися из Азербайджана.

Все это свидетельствует о том, что госпожа Бербок либо говорит неправду, либо пытается прикрыть какие-то свои неподобающие действия.

Община Западного Азербайджана, являющаяся законным и уполномоченным представителем азербайджанцев, изгнанных из Армении, требует от Германии соблюдения принципов прозрачности и подробной информации об указанной встрече.

Кроме того, госпожа Бербок, использовав вымышленные названия мест на территории Азербайджана, нарушила международное право. Напомним, что несуществующие топонимы, использованные немецким министром, были придуманы Арменией для оправдания территориальных претензий к Азербайджану, без какой-либо исторической или правовой основы.

Если немецкий министр в вопросе топонимов придает большое значение историческим реалиям, то ей следовало бы использовать реальные, исторические названия мест, которые она посетила во время своего визита в Армению, в том числе Иреван, Кешишкенд, Араздая, а не выдуманные названия», - говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана.