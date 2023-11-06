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Проходит встреча Джейхуна Байрамова с главой МИД Румынии один на один (ФОТО)

Политика Материалы 6 ноября 2023 13:17 (UTC +04:00)
Проходит встреча Джейхуна Байрамова с главой МИД Румынии один на один (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Проходит встреча один на один министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Румынии Луминицы Одобеску.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в публикации МИД Азербайджана в аккаунте в социальных сетях.

Отметим, что 5 ноября 2023 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отправился с официальным визитом в Румынию. В рамках визита запланировано проведение встреч высокого уровня Джейхуна Байрамова с официальными лицами.

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Проходит встреча Джейхуна Байрамова с главой МИД Румынии один на один (ФОТО)
Проходит встреча Джейхуна Байрамова с главой МИД Румынии один на один (ФОТО)
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