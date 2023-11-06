Румынские компании приглашены к участию в качестве инвесторов на освобожденных территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В рамках визита министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Румынию состоялся обмен мнениями о масштабной реконструкции, проводимой Азербайджаном на освобожденных от оккупации территориях, румынские компании были приглашены к участию в указанной строительной деятельности в качестве подрядчиков и инвесторов.

Как сообщает в понедельник Trend, наряду с этим, была предоставлена информация о широких возможностях в Алятской свободной экономической зоне.

На встречах в ходе визита министр Джейхун Байрамов проинформировал о факторах, обусловивших антитеррористические мероприятия локального характера, осуществленные Азербайджаном в течение 24 часов, об угрозе, исходившей от формирований армянских вооруженных сил, которые, вопреки обязательствам армянской стороны, не были выведены с территории Азербайджана, текущей региональной ситуации и планах Азербайджана по обеспечению мира и стабильности в регионе.

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