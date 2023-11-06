В Отдельной общевойсковой армии состоялась очередная церемония выпуска (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Отдельной общевойсковой армии состоялась церемония выпуска по случаю успешного завершения очередных курсов гизирей, военнослужащих сверхсрочной действительной военной службы и женщин-военнослужащих.

Как сообщили Trend в министерстве обороны Азербайджана, участники церемонии почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Выступившие отметили, что в ходе курсов важную роль играют занятия, проводимые с учетом успешного боевого опыта азербайджанской армии, общеармейские занятия, занятия по физической подготовке и учебной стрельбе.

Поздравляя выпускников, заместитель командующего Отдельной общевойсковой армией генерал-майор Рагим Джафаров отметил, что сегодня азербайджанская армия под руководством Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева является одной из сильнейших армий мира. Подчеркнуто, что и после обеспечения территориальной целостности нашей страны продолжаются реформы в области армейского строительства, предпринимаются важные шаги по дальнейшему укреплению нашей армии. С этой целью особое внимание уделяется курсам профессиональной подготовки, проводимым в Общевойсковой армии. Молодежь, окончившая эти курсы, успешно использует опыт, теоретические и практические знания, полученные в ходе занятий и учений, при выполнении поставленных задач на местах службы.

После выступлений выпускникам были вручены сертификаты и подарки.

В завершение была сделана памятная фотография.

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