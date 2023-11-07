Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева совершили поездку в Шушу

БАКУ /Trend/ - 7 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева прибыли в Шушу.

Как сообщает Trend, глава государства и первая леди ознакомились в городе Шуша со строительными работами, ведущимися в жилом комплексе из 23 зданий, и предстоящими работами в историческом здании-памятнике «Гимназия для девочек».

Затем Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посмотрели Крепостную стену и прилегающую территорию, ознакомились с проектами по восстановлению и реконструкции, которые будут реализованы Фондом Гейдара Алиева в ряде зданий, расположенных на улице Панахали хана, приняли участие в открытии отеля Yasəmən.

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