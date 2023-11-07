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Джейхун Байрамов провел обсуждения с главой МИД Сербии

Политика Материалы 7 ноября 2023 16:08 (UTC +04:00)
Джейхун Байрамов провел обсуждения с главой МИД Сербии

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Находящийся с визитом в Сербии министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с сербским коллегой Ивицей Дачичем.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в аккаунте министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети "X".

"На встрече были проведены всесторонние обсуждения различных тем и обозначены общие цели для дальнейшего развития стратегического партнерства", - отмечается в сообщении.

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