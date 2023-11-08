Победа в Отечественной войне - летопись героизма, которой будут гордиться будущие поколения - Азер Гараев

БАКУ /Trend/ - Победа в Отечественной войне является не только самой яркой страницей в истории азербайджанской государственности, но и героической летописью, которой будут гордиться будущие поколения. Было бы неправильно рассматривать и оценивать данное событие только как победу в войне. Это - торжество справедливости, победа добра над злом, полное восстановление национальной гордости Азербайджана.

Об этом в среду Trend заявил ветеран, почетный сотрудник органов безопасности, полковник Азер Гараев.

А.Гараев отметил, что переговоры, длившиеся 30 лет, двойственное отношение к Азербайджану и предвзятые подходы исчерпали терпение азербайджанского народа. За эти годы Азербайджан неоднократно становился свидетелем несправедливости и предрассудков.

"Вера в мирное решение вопроса у азербайджанского народа значительно снизилась, а Армения взамен угрожала Азербайджану претензиями на новые территории, проводила различные мероприятия, создав на наших землях сепаратистский режим. Провокации Армении в 2020 году в очередной раз доказали невозможность мирного решения вопроса. Историческая необходимость побудила Азербайджан начать войну за свое право, показать врагу его место. Конечно, много было сказано о 44-дневной Отечественной войне, уникальные операции, проводимые под руководством Президента Ильхама Алиева, сегодня изучаются и преподаются во многих ведущих военных училищах мира. Президент Ильхам Алиев в ходе Второй Карабахской войны на практике продемонстрировал, насколько укрепилась наша армия за годы и как един наш народ. Триумфальное шествие азербайджанской армии завершилось подписанием Арменией акта о капитуляции, и Азербайджан одержал историческую победу.

Конечно, в тот же период на Азербайджан оказывалось большое давление. Но благодаря твердой воле Президента Ильхама Алиева, мы добились своего. Тем самым было положено начало новой эпохе в истории Азербайджана, а также в регионе", - сказал А.Гараев.

Говоря о проведенных Азербайджаном антитеррористических мероприятиях локального характера, А.Гараев упомянул, что эти мероприятия в очередной раз показали профессионализм азербайджанской армии.

"Сегодня во многих регионах мира происходят конфликты, военные столкновения, гибнут мирные жители. Азербайджанская армия продемонстрировала высокий профессионализм, и ни одно гражданское лицо не пострадало. Сепаратисты же сдались, подняв белый флаг. Суверенитет Азербайджана был полностью обеспечен. Сегодня наш трехцветный флаг гордо развевается на всех наших территориях", - подчеркнул Азер Гараев.

A.Гараев также добавил, что роль военных в достижении исторической победы, их самоотверженность, бесстрашие, героический поход на противника являются одними из главных факторов, обеспечивших победу Азербайджана.

"Как подчеркнул Президент Ильхам Алиев, "сколько бы у государства ни было сил, сколько бы ни было оружия, сколько бы правильных военных действий ни планировалось, победу одерживает солдат, офицер. Он идет, выставляя грудь вперед, идет на смерть, и поднимает флаг. Их героизм никогда не должен и никогда не будет стерт из нашей памяти", - сказал он.

A.Гараев отметил, что решение такого сложного вопроса, как восстановление территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, придаст еще больший импульс дальнейшему всестороннему развитию страны.

"Поздравляю азербайджанский народ с Победой! Мы никогда не забудем наших героических сынов, которые подарили нам ее, и всегда будем помнить наших шехидов", - добавил А.Гараев.

Напомним, что 8 ноября 2020 года был освобожден от армянской оккупации город Шуша, имеющий большое духовное значение для азербайджанского народа. Освобождение города Шуша стало кульминацией 44-дневной Отечественной войны. Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 3 декабря 2020 года ежегодно 8 ноября отмечается в стране как День Победы.

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