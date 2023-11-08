Россия последовательно предпринимает шаги по комплексной нормализации армяно-азербайджанских отношений – Патрушев

БАКУ/Trend/ - Россия последовательно предпринимает шаги по комплексной нормализации армяно-азербайджанских отношений.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на встрече в Москве с коллегами по СНГ.

"Россия заинтересована в стабилизации ситуации на Южном Кавказе, создании условий для развития региона и укрепления взаимного доверия и сотрудничества", - сказал он.

По его словам, для этого Россия последовательно предпринимает шаги по комплексной нормализации армяно-азербайджанских отношений в интересах заключения между двумя странами мирного договора, делимитации границ, открытия транспортных коммуникаций.

"Практика показывает, что это возможно исключительно при условии невмешательства внерегиональных сил. Действия стран Запада провоцируют деградацию обстановки в регионе и способствуют сохранению в нем противоречий", - считает Патрушев.