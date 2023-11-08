Президент Ильхам Алиев: Я обещал своему народу, что настанет день, когда Флаг Азербайджана будет поднят на всех землях, которые находились под оккупацией, и этот день настал

БАКУ/Trend/ - Двадцать лет назад и в преддверии выборов, и на церемонии инаугурации я обещал родному народу, что настанет день, когда мы поднимем Государственный флаг Азербайджана в каждом уголке земель, которые находились под оккупацией.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на военном параде по случаю 8 Ноября - Дня Победы в городе Ханкенди.

«Помню, пять лет назад, выступая на военном параде, проведенном на площади Азадлыг в Баку в сентябре 2018 года, я сказал, что мы поднимем Флаг Азербайджана на всех землях, которые сегодня все еще находятся под оккупацией. И этот день настал», - подчеркнул глава государства.