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Президент Ильхам Алиев: Военные операции, которые мы проводили на протяжении 44 дней, мужество наших военных – это героический эпос

Политика Материалы 8 ноября 2023 16:09 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Военные операции, которые мы проводили на протяжении 44 дней, мужество наших военных – это героический эпос

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ/Trend/ - Наши победоносные Вооруженные силы, подарившие нам этот День Победы, проявив на поле боя храбрость, героизм, самоотверженность, изгнали врага с наших исконных земель. Это – большое историческое событие.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на военном параде по случаю 8 Ноября - Дня Победы в городе Ханкенди.

Отметив, что в многовековой истории азербайджанского народа подобных блестящих побед не было, глава государства подчеркнул: «Шушинская операция, все другие военные операции, которые мы проводили в течение 44 дней, мужество наших военных – это героический эпос».

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