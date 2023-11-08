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Президент Ильхам Алиев: Во время Шушинской операции сыны Азербайджана продемонстрировали большую силу, профессионализм и самоотверженность

Политика Материалы 8 ноября 2023 16:19 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Во время Шушинской операции сыны Азербайджана продемонстрировали большую силу, профессионализм и самоотверженность

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ/Trend/ - Выступая на военном параде, состоявшемся в городе Ханкенди по случаю 8 Ноября - Дня Победы, Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о Шушинской операции, проведенной в период Отечественной войны.

Как сообщает Trend, отметив, что во время этой операции сыны Азербайджана проявили самоотверженность, глава государства подчеркнул: «Конечно же, Шушинская операция занимает особое место в ходе 44-дневной Отечественной войны. Потому что освобождение расположенного в очень сложных географических условиях города Шуша, который считался неприступной крепостью, с легким вооружением, во многих случаях в рукопашных боях требовало большой силы, профессионализма и самоотверженности. Сыны Азербайджана продемонстрировали это».

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