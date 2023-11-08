Президент Ильхам Алиев: Освобождение Агдама, Лачина, Кяльбаджара без единого выстрела спасло жизни тысячам наших молодых людей

БАКУ/Trend/ - Тогда (10 ноября 2020 года – ред.) я не сомневался, что настанет день, когда Флаг Азербайджана будет поднят здесь – в городе Ханкенди. Прекращение 44-дневной войны 10 ноября 2020 года позволило нам без единого выстрела вернуть Агдамский, Кяльбаджарский и Лачинский районы.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на военном параде по случаю 8 Ноября - Дня Победы в городе Ханкенди.

Подчеркнув, что это было частью подписанного Арменией акта о капитуляции и нашим требованием, глава государства сказал, что Армения была вынуждена выполнить это требование. «Потому что она увидела силу Вооруженных сил Азербайджана на поле боя и волю политического руководства Азербайджана в политической плоскости. Освобождение Агдамского, Лачинского, Кяльбаджарского районов без единого выстрела спасло жизни тысячам наших молодых людей. Мы бы в любом случае освободили эти районы на поле боя. Однако число наших шехидов могло быть больше», - отметил Президент Ильхам Алиев.