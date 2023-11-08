Президент Ильхам Алиев: Фаррух, Сарыбаба-Гырхгыз и другие военные операции были месседжами для Армении

БАКУ/Trend/ - Проведенные за последние три года военные операции, включая Фаррухскую операцию, операцию Сарыбаба-Гырхгыз и другие, значительно улучшили наши стратегические позиции».

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на военном параде по случаю 8 Ноября - Дня Победы в городе Ханкенди.

По словам главы государства, эти операции в то же время были месседжами Армении о том, что никто и ничто не в силах остановить нас, Карабах – это азербайджанская земля, условия здесь диктуем мы, и вы должны немедленно вывести свои вооруженные силы с наших земель. «Если бы тогда прислушались к моим словам, не было бы необходимости проводить антитеррористические мероприятия в сентябре. Причиной всех их бед являются они сами. Их беды начались отнюдь не три года назад, а еще в начале 1990-х годов», - добавил Президент Азербайджана.