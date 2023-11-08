Президент Ильхам Алиев: В XXI веке ни одна армия не продемонстрировала такого профессионализма и самоотверженности, как наша

БАКУ/Trend/ - Проливая кровь и неся потери на поле боя, мы показали, что Карабах – это Азербайджан. Сегодня каждый должен знать, что отныне с нами шутки плохи. Если руководство Армении все еще живет реваншистскими идеями, если привыкшие к манипуляциям и стоящие за Арменией страны все еще строят какие-то коварные планы в отношении Азербайджана, пусть посмотрят на сегодняшний парад. Пусть они знают, что здесь выстроилось более тысячи наших храбрецов, а таких как они у нас более ста тысяч, и никакая сила не может нам угрожать. Мы готовы сражаться в любой плоскости. Мы показали это на политической арене и, при необходимости, на поле боя.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на военном параде по случаю 8 Ноября - Дня Победы в городе Ханкенди.

«В XXI веке ни одна армия не продемонстрировала такого профессионализма и самоотверженности, как наша. Ни один народ не дорожил так сильно своей родной землей и не был готов умереть за нее. Мы все это хорошо знаем, пусть знает и мир», - сказал президент Азербайджана.