Луи Боно посетил Азербайджан

БАКУ/Trend/ - Старший советник Государственного департамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно посетил Баку на этой неделе, сообщили в среду Trend в посольстве США в Азербайджане.

«Он подчеркнул поддержку США в продвижении мира между Азербайджаном и Арменией», - сказали в диппредставительстве.

Отметим, что вчера в ходе брифинга первый заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что мир между Азербайджаном и Арменией продолжает оставаться приоритетом для США.

"Помимо всего, что происходит на международной арене, мир между этими двумя странами продолжает оставаться приоритетом для нас, для госсекретаря Блинкена. Госдеп будет продолжать заниматься этим вопросом", - сказал он.

Напомним, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провели 27-29 июня двусторонние переговоры в Национальном учебном центре иностранных дел Джорджа Шульца в Арлингтоне, штат Вирджиния. Находясь в Вашингтоне, они встретились с госсекретарем Энтони Блинкеном и помощником Президента и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Министры и их команды продолжили работу над проектом двустороннего соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений. Они достигли договоренности по дополнительным статьям и взаимопонимания по проекту соглашения, при этом признав, что позиции по некоторым ключевым вопросам требуют дальнейшей проработки.