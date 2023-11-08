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Состоялось открытие Лачинского районного отделение СГБ (ФОТО)

Политика Материалы 8 ноября 2023 19:26 (UTC +04:00)
Состоялось открытие Лачинского районного отделение СГБ (ФОТО)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ/Trend/ - 8 Ноября – в День Победы состоялась церемония открытия административного здания Лачинского районного отделения Службы государственной безопасности (СГБ), передает в среду Trend со ссылкой на СГБ.

В мероприятии приняли участие специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе, входящим в состав Восточно-Зангезурского экономического района Масим Мамедов, руководящие сотрудники СГБ и руководители правоохранительных органов района.

Сначала участники мероприятия осмотрели фотостенд в фойе здания, где представлены различные периоды политической деятельности Великого Лидера Гейдара Алиева и Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева, затем в реконструированном в соответствии с современными стандартами здании, близко ознакомились с всесторонними условиями, созданными для того, чтобы сотрудники могли эффективно организовать свою службу и постоянно расширять свои оперативные возможности.

Было отмечено, что сдача в эксплуатацию такого административного здания является очередным проявлением внимания и заботы Победоносного Главнокомандующего Ильхама Алиева к органам безопасности, от имени личного состава Службы была выражена благодарность главе государства.

Состоялось открытие Лачинского районного отделение СГБ (ФОТО)
Состоялось открытие Лачинского районного отделение СГБ (ФОТО)
Состоялось открытие Лачинского районного отделение СГБ (ФОТО)
Состоялось открытие Лачинского районного отделение СГБ (ФОТО)
Состоялось открытие Лачинского районного отделение СГБ (ФОТО)
Состоялось открытие Лачинского районного отделение СГБ (ФОТО)
Состоялось открытие Лачинского районного отделение СГБ (ФОТО)
Состоялось открытие Лачинского районного отделение СГБ (ФОТО)
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