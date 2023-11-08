США надеются на установление мира между Азербайджаном и Арменией - Госдеп

БАКУ/Trend/ - США надеются на установление мира между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает в среду Trend, об этом в ходе брифинга заявил первый заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель, отвечая на вопрос о деталях недавнего визита старшего советника по переговорам на Кавказе Луи Боно в Баку.

«Когда мы занимаемся этими вопросами, на первый план мы выдвигаем наше желание и надежду на мир между этими двумя странами и прочный мир на Южном Кавказе», - сказал он.

Отметим, что старший советник Государственного департамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно посетил Баку на этой неделе. Он подчеркнул поддержку США в продвижении мира между Азербайджаном и Арменией.

Напомним, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провели 27-29 июня двусторонние переговоры в Национальном учебном центре иностранных дел Джорджа Шульца в Арлингтоне, штат Вирджиния. Находясь в Вашингтоне, они встретились с госсекретарем Энтони Блинкеном и помощником Президента и советником по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Министры и их команды продолжили работу над проектом двустороннего соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений. Они достигли договоренности по дополнительным статьям и взаимопонимания по проекту соглашения, при этом признав, что позиции по некоторым ключевым вопросам требуют дальнейшей проработки.