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Славная победа Азербайджана на поле боя обеспечила великий дипломатический триумф - Мэтью Брайза

Политика Материалы 9 ноября 2023 11:49 (UTC +04:00)
Славная победа Азербайджана на поле боя обеспечила великий дипломатический триумф - Мэтью Брайза

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ/Trend/ - Славная победа Азербайджана на поле боя обеспечила великий дипломатический триумф, сказал в четверг Trend бывший посол США в Азербайджане Мэтью Брайза.

Он отметил, что освобождение Азербайджаном города Шуша 8 ноября 2020 года является самой значительной военной победой в истории Азербайджана.

"С освобождением города Шуша завершилась военная фаза бывшего армяно-азербайджанского конфликта. После того, как Азербайджан восстановил контроль над Шушой, которая имеет стратегическое значение, для армянской стороны война была окончена. И поэтому эта славная военная победа одновременно стала и великим дипломатическим триумфом. Азербайджан и Армения стремятся к заключению мирного договора, и я думаю, это может произойти к концу года", - подчеркнул Брайза.

Бывший посол упомянул, что Шуша является одним из важнейших центров азербайджанской культуры, утрата которого была весьма болезненной.

"И теперь, когда Шуша с ее могучей крепостью с видом на Ханкенди вернулась под контроль Азербайджана, я думаю, что весь азербайджанский народ чувствует моральное исцеление, что позволяет их разуму и сердцу перейти к следующему этапу, который представляет собой мир между двумя странами", - добавил он.

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