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Президент Ильхам Алиев: Азербайджан как член Организации экономического сотрудничества принимает активное участие в работе организации

Политика Материалы 9 ноября 2023 12:00 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан как член Организации экономического сотрудничества принимает активное участие в работе организации

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан как член Организации экономического сотрудничества (ОЭС) принимает активное участие в работе организации.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на 16-м Саммите Организации экономического сотрудничества в столице Узбекистана Ташкенте.

Подчеркнув, что в прошлом месяце заседание Совета министров ОЭС состоялось в Шуше, глава государства сказал: «Транспортно-логистическая инфраструктура Азербайджана доступна странам-членам ОЭС. За последние годы Азербайджан инвестировал миллиарды долларов США в свою транспортную инфраструктуру и стал одним из транспортно-логистических узлов Евразии вдоль транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг. Строительство азербайджанских участков обоих коридоров уже завершено. В настоящее время мы работаем над расширением пропускной способности железных дорог, проходящих по этим коридорам».

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