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Президент Ильхам Алиев: За последние двадцать лет в экономику Азербайджана было инвестировано более 310 млрд долларов США, что является результатом благоприятного инвестиционного климата в нашей стране

Политика Материалы 9 ноября 2023 12:02 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: За последние двадцать лет в экономику Азербайджана было инвестировано более 310 млрд долларов США, что является результатом благоприятного инвестиционного климата в нашей стране

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - За последние двадцать лет в экономику Азербайджана было инвестировано более 310 млрд долларов США, из которых около 200 млрд долларов приходится на долю неэнергетического сектора. Это является результатом благоприятного инвестиционного климата в нашей стране.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на 16-м Саммите Организации экономического сотрудничества в столице Узбекистана Ташкенте.

С удовлетворением отметив, что Азербайджан официально утвержден в качестве страны, где будет размещен Центр чистой энергии ОЭС, глава государства подчеркнул: «Несмотря на то, что Азербайджан богат нефтегазовыми ресурсами, мы уделяем особое внимание развитию сектора возобновляемой энергетики. Потенциал возобновляемых источников энергии Азербайджана составляет 37 ГВт ветровой и солнечной энергии на суше и 157 ГВт ветровой энергии в азербайджанском секторе Каспийского моря».

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