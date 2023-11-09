Мы очень рады тому, что Карабах после долгих лет вернулся на свою исконную территорию - Президент Ирана

БАКУ/Trend/- Мы очень рады тому, что Карабах после долгих лет вернулся на свою исконную территорию. Это - Азербайджан.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал Президент Исламской Республики Иран Сейед Ибрахим Раиси в ходе встречи с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в Ташкенте 9 ноября.

«Азербайджан сумел восстановить свою территориальную целостность. Мы надеемся, что Карабах будет восстановлен и реконструирован. В этом плане мы готовы, как раньше, оказать вам помощь, предоставить свои услуги, в том числе инженерно-технические, для восстановления Карабаха. Иранские компании готовы помогать нашим дорогим друзьям из Азербайджана в восстановлении Карабаха и, в целом, развитии Азербайджана»,- сказал он.