Работа в области транспорта между Азербайджаном и Ираном наращивается - Раиси

БАКУ/Trend/- Работа в области транспорта между Азербайджаном и Ираном наращивается.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал Президент Исламской Республики Иран Сейед Ибрахим Раиси в ходе встречи с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в Ташкенте 9 ноября.

«Как мы наблюдаем, транспортная и транзитная ситуация улучшается день ото дня. Работа в области транспорта между нашими странами наращивается. Это то, на что были нацелены и вы, и мы. Маршрут Агбенд через реку Араз и те проекты, которые мы реализуем там по согласованию друг с другом, отвечают интересам обеих стран. Это гарантирует транспортную связь между Азербайджаном, Ираном и Нахчываном и устраняет озабоченность, которая была в этой сфере.

Мы убеждены, что, вопреки желаниям наших противников, наши отношения день ото дня улучшаются, и те страны, которые стремились вставлять палки в колеса наших отношений, проваливаются в своих планах и разочаровываются. Мы убеждены, что отношения между Азербайджаном и Ираном – это не только соседские дипломатические отношения, а это очень глубокие отношения между двумя народами»,- заявил Раиси.