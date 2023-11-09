Президент Ильхам Алиев: Иран и Азербайджан и дальше будут успешно сотрудничать и укреплять свои отношения

БАКУ/Trend/- В предыдущие годы мы также наблюдали попытки внерегиональных сил вмешаться в дружественные отношения между Ираном и Азербайджаном.

Как сообщает в четверг Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с Президентом Исламской Республики Иран Сейедом Ибрахимом Раиси в Ташкенте 9 ноября.

«Эти попытки ни к чему не привели. Уверен, что и сейчас наши недруги не добьются своих целей. Иран и Азербайджан и дальше будут успешно сотрудничать и укреплять свои отношения»,- сказал Президент Ильхам Алиев.