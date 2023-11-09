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Зеленский поблагодарил Азербайджан за помощь в сфере энергетики

Политика Материалы 9 ноября 2023 21:57 (UTC +04:00)
Зеленский поблагодарил Азербайджан за помощь в сфере энергетики

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность руководству Азербайджана за предоставленную помощь в сфере энергетики в преддверии зимы, передает Trend.

"Хочу сегодня поблагодарить Азербайждан. Перед зимой, как мы и договаривались с Президентом Ильхамом Алиевым, есть соответствующая помощь нашей энергетике. Мы понимаем, что этой зимой могут быть сложности. Мы готовимся. И поддержка Украины, наших людей, нашей энергетики является критически важной", — заявил он в вечернем видеообращении.

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